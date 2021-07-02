В Магнитогорске для детей с инвалидностью откроются новые возможности

Ресурсный класс в общеобразовательной школе Магнитогорска (Челябинская область) откроется в январе 2022 года. Такое решение принял 28 июня замглавы города по социальным вопросам Илья Рассоха на совещании с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Евгенией Майоровой.

С инициативой запуска нового формата обучения детей с инвалидностью в Магнитогорске выступила Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце». Успешный опыт обучения особых учеников вместе со сверстниками организация приобрела в школе №109 Челябинска. Два года назад там заработал Ресурсный класс для детей с нарушениями интеллекта. Специально оборудованный кабинет, использование технологий прикладного анализа поведения и индивидуальное тьюторское сопровождение помогли особым школьникам включиться в коллектив ровесников.

В июле управление образования Магнитогорска разработает дорожную карту по открытию ресурсного класса. Документ будет включать поэтапный план ремонта и оборудования помещений, подготовку детей. Отбор и обучение будущих педагогов начат организацией помощи детям «Открытое сердце» благодаря гранту губернатора на реализацию проекта «К инклюзии вместе».

Подготовка ресурсного класса займет полгода и в январе 2022 года общеобразовательная школа № 20 сможет принять первых особых учеников для обучения. В первом полугодии дети будут проходить адаптацию, а в сентябре 2022 года начнут взаимодействовать с обычными ровесниками.

На совещании замглавы Магнитогорска Илья Рассоха подчеркнул, что вопросы финансового обеспечения проекта требуют дополнительной проработки и отметил готовность администрации города участвовать в их решении. Также он обратился к уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой с предложением оказать содействие в решении этого вопроса и со стороны областного бюджета.

«Мы благодарны администрации города Магнитогорска за решение об открытии ресурсного класса, а уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области – за поддержку этого направления. Инклюзивное образование детей с инвалидностью – это возможность ежедневной социальной практики в кругу обычных детей, как первого шага к будущей самостоятельности», – поделилась мнением председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

Фото: ресурсный класс в Челябинске