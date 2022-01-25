В Магнитогорске грядет трехмерная стройка

В Магнитогорске (Челябинская область) реализуют проект по производству малых архитектурных форм и декоративных элементов из бетона с применением технологии 3D-печати.

Соглашение о его реализации подписали Магнитогорский государственный технический университет, ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» и ООО «Агропромышленный комплекс «Ровное».

3D-печать зданий и элементов сооружений – перспективная тема, которая постепенно набирает обороты во всем мире. Сейчас ставки делаются на инструменты, которые могут максимально сократить сроки строительства, при этом оставив качество на высоком уровне.

Новая технология позволяет уменьшить и количество специалистов, задействованных в строительном процессе, что решает проблему дефицита кадров. Напечатанные здания уже есть в Китае, Германии, Нидерландах, США и ОАЭ.

Первый жилой дом, площадь которого составляет 300 квадратных метров, появился и в России, в Ярославле. Там же в данный момент возводят и небольшой посёлок из 12 домов.

В Магнитогорске начать реализацию пилотного проекта с помощью 3D-принтера намерена компания «Аддитивные инновационные строительные технологии» («АИСТ»), созданная как инвестиционный проект «АПК «Ровное».

«Собралась молодая, профессиональная, горящая идеями команда, что важно – все выпускники МГТУ имени Носова, – рассказал генеральный директор компании «АПК «Ровное» Николай Беркутов. – Мы очень благодарны, что университет будет оказывать поддержку проекта в нормативно-строительной части и дальнейшем совершенствовании состава используемых материалов для 3D-печати. В ответ мы будем рады предоставить свою промплощадку для практических занятий студентов. Нам нужны программисты, проектировщики, архитекторы, строители и другие заинтересованные специалисты».

Как отметил проректор по научной и инновационной работе МГТУ имени Носова Олег Тулупов, синтез образования и бизнеса может дать хороший синергетический эффект для всех сторон.

«Университет всегда обеспечивает комплексный подход к инновационным проектам, включающий в себя разработку и внедрение технологий, создание и совершенствование материалов, подготовку и повышение квалификации кадров. Поможет в развитии нашего совместного проекта и входящая в экосистему вуза компания «РнД МГТУ», работающая в сфере исследований, разработок и внедрения высокотехнологичных продуктов и решений технологии «Индустрии 4.0» – искусственный интеллект, виртуальная реальность, машинное зрение, системы управления промышленной безопасности», - пояснил Олег Тулупов.

Проект реализуют на площадке ООО «ММК-Индустриальный парк», где будет создано 25 высокопроизводительных рабочих мест.

По словам директора индустриального парка Владимира Дремова, за пять лет своего развития парк прошёл путь от площадки с инвестиционной привлекательностью ниже средней по отрасли до одного из отраслевых лидеров. На его территории сейчас работают 37 компаний-резидентов. В их распоряжении вся необходимая инфраструктура, позволяющая в минимальные сроки запустить производственный процесс. Имеется развитая железнодорожная сеть с прямыми выходами на внутренний железнодорожный парк ММК и Южно-Уральскую железную дорогу.

В настоящее время индустриальный парк реализует большую инвестиционную программу, направленную на развитие территории. Планируется, что уже летом там появится greenfield – «зелёная площадка», то есть земля, на которой резидент, исходя из своих потребностей, может возвести необходимую инфраструктуру. Это поспособствует привлечению новых инвесторов в Магнитогорск, в том числе иностранных. Сейчас ведутся переговоры с крупными поставщиками технологического оборудования для ММК по размещению их исследовательских центров на базе парка.

«Всегда хотелось, чтобы на площадке индустриального парка развивались инновационные проекты, рады, что сегодня у нас появился ещё один такой резидент. Мы создали все необходимые условия для размещения компании и надеемся на долгосрочное партнёрство», – подчеркнул Владимир Дремов.

На первом этапе проекта планируется организация поточной внутрицеховой печати строительных элементов зданий и сооружений, а также малых архитектурных форм: фонтанов, лавочек, скульптур, балюстрад, балясин, вазонов.

«Наш пилотный проект подразумевает в первую очередь качественную подготовку кадров. Технологию, которую сейчас осваиваем, надо апробировать и быть уверенными во всех деталях, – добавил Николай Беркутов. – Второй этап нашего проекта заключается в том, чтобы печатать дома непосредственно на фундаменте. На сегодня разработан проект с очень интересным архитектурным планировочным решением».

В планах у проектировщиков грядущим летом напечатать с помощью 3D-принтера первый дом в Магнитогорске.

Уже есть договорённость с одним из застройщиков города, выделен участок под застройку. Детали, блоки будут создавать пока в цехе, а сборку осуществят уже на месте.

«Эта технология подразумевает более чистый и экологичный подход к строительству. 3D-печать – практически безотходное производство, помогает сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу, – отметила руководитель отдела архитектуры и проектирования компании «АИСТ» Тамара Калугина. – Безусловный плюс и в том, что мы сможем реализовать любое дизайнерское решение, включая плавные изгибы стен, создание декоративных элементов с меньшими трудозатратами, подключать меньшее количество человек, чем при традиционном способе строительства, и значительно сократить сроки работ. Это положительным образом отразится и на итоговой стоимости такого жилья».

Чтобы разобраться во всех тонкостях, компания перенимает опыт у российских и зарубежных проектировщиков и разработчиков оборудования. На ближайшее время запланировано обучение у немецких коллег.

Применение современных технологий в строительстве не только сделает Магнитогорск ещё красивее, но и послужит развитию в нем новых компетенций и инвестиционной привлекательности, отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».