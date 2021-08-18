В Магнитогорске местная телекомпания сняла клип для гимна ММК-Метиз

В Магнитогорске (Челябинская область) телекомпания «ТВ-ИН» сняла клип для гимна ММК-МЕТИЗ, который появился у метизно-калибровочного завода в 2017 году.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», гимн был написан артистом заводского дворца культуры Владимиром Терентьевым к 75-летнему юбилею предприятия и сразу пришелся по душе заводчанам, став визитной карточкой завода.

Теперь у гимна ОАО «ММК-МЕТИЗ» появилось визуальное воплощение. Действие клипа происходит в основном в цехах предприятия и заводском музее, его главные герои - труженики завода.

Яркий видеоряд позволяет зрителю своими глазами увидеть рождение метизной продукции, работу современного оборудования и труд людей - настоящих мастеров своего дела.