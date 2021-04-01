В Магнитогорске наградили за заслуги перед городом

Спикер Собрания депутатов Магнитогорска (Челябинская область) Александр Морозов вручил Почётный знак Виктору Смеющеву.

Это знаковая личность для Магнитки. Он начинал трудовую деятельность в доменном цехе ММК, руководил комитетом комсомола комбината. Работал первым секретарем горкома партии.

«Создал и вот уже почти четверть века возглавляет фонд «Будущее Отечества» имени Поляничко. Того самого - вице-премьера Правительства РФ, который в начале 90-х погиб в Северной Осетии в результате террористического акта, - рассказал Александр Морозов. - Смеющев продолжает дело своего друга и наставника. Кстати, имя Поляничко носит школа №10».

Вообще, Виктор Александрович всю жизнь занимается патриотическими делами. «Он причастен к появлению в Магнитогорске монумента «Тыл – фронту», неоднократно ездил в Ленинград, следил, как продвигаются работы по изготовлению памятника – там отливали Солдата и Рабочего. Он первым зажег знаменитые «Золотые костры Магнитки». При его участии были построены картинная галерея, краеведческий музей и театр «Буратино», - перечислил спикер малоизвестные особенно молодому поколению факты биографии Смеющева.

Он награждён орденами и медалями, лауреат Российского форума «Общественное признание», Почётный ветеран Магнитки. Является активным членом Совета городского отделения организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества».

Месяц назад Виктору Александровичу исполнилось 82 года. Он до сих пор участвует в городских мероприятиях, активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, учит юные умы базовым ценностям: честности, порядочности, неравнодушию, любви к родному городу.

Принимая почётный знак, Виктор Александрович сказал: «У меня есть несколько дорогих для меня наград. Это знак «За активную работу в комсомоле». Для меня он базис, фундамент моей жизни. Вторая награда – премия Законодательного Собрания «Общественное признание». И вот сегодня мне вручается награда с конкретным названием за что – «За заслуги перед городом Магнитогорском». Помните наш девиз «Вытянемся в нитку – не подведём Магнитку!»? В моём возрасте я уже не смогу вытягиваться в нитку, но честь имею: не подведу своих родных, друзей, любимую Магнитку!»