В Магнитогорске назвали кандидатуры на должность главы города

Сегодня, 19 октября, в Магнитогорске (Челябинская область) прошел конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Он состоял из нескольких этапов. При этом всем кандидатам были обеспечены равные условия.

Участников конкурса было трое: Сергей Бердников - действующий градоначальник, Анатолий Ефименко - заместитель директора ООО «Передовые инженерные технологии», Денис Савельев - ведущий инженер цеха «Прокатсервис №5» ООО «ОСК».

Все прошли тестирование, в ходе которого показали знание Конституции РФ, федеральных и региональных законов, Уставов области и города, норм Бюджетного кодекса, показателей социально-экономического развития города и других норм и правил.

Затем кандидаты в своем выступлении изложили собственное видение работы главы города, основные проблемы и направления развития Магнитогорска, а также высказали предложения по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления.

Конкурсная комиссия, состоящая из представителей губернатора Челябинской области и депутатов Магнитогорского городского Собрания, по бальной системе оценивала уровень знаний участников, компетентность в вопросах различных сторон городской жизни, а также грамотность, четкость, логичность изложения информации.

Баллы ставились также за уровень профессионального образования, навыки управленческой деятельности.

«В соответствии с федеральным и областным законодательством, избрание главы проходит на заседании городского Собрания. По такой схеме будем работать третий раз. До этого так избирали в 2015 и 2016 годах. Но сначала проходит конкурс, который состоит из нескольких этапов. Один из которых – тестирование, которого, кстати, сказать, раньше не было», - прокомментировал процедуру избрания председатель городского Собрания, член конкурсной комиссии Александр Морозов.

В результате все три кандидата набрали необходимое количество баллов, чтобы участвовать в процедуре избрания главы города. она состоится через неделю, 26 октября, на очередном заседании городского Собрания.

«Все кандидаты произвели на комиссию хорошее впечатление, все находились в равных условиях, и комиссия приняла решение, что все трое будут участвовать в избрании главы города», - отметил председатель конкурсной комиссии, руководитель комитета Законодательного Собрания области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.