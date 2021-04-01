В Магнитогорске оценили идеи горожан

В Магнитогорске (Челябинская область) конкурсная комиссия рассмотрела инициативные проекты жителей города, которые будут реализованы уже в этом году.

Инициативное бюджетирование в России реализуется впервые. Это форма непосредственного участия жителей в решении актуальных вопросов в своих муниципалитетах. Для реализации лучших идей в Магнитогорске губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил порядка 90 миллионов рублей.

Подобная практика взаимодействия с горожанами для Магнитогорска не нова: жители активно принимают участие в выборе проектов, которые необходимо реализовать в городе металлургов.

Сбор инициатив осуществлялся в период с 1 января по 1 марта. Для жителей организовали вкладку на сайте администрации, где можно было ознакомиться с нормативными документами, всеми положениями и механизмом реализации проекта.

Заявку имели право подавать граждане старше 16 лет, объединенные в группы не менее десяти человек, а также органы территориального общественного самоуправления. Затем все инициативы были опубликованы на портале «Активный житель 74», и магнитогорцы могли проголосовать за понравившиеся идеи. В результате к конкурсу было допущено 56 проектов жителей.

«Всего поступило около сотни предложений. По разным причинам этап отбора прошли не все. Например, были нарушены сроки, не соблюдены критерии, неправильно оформлены документы. В результате жители могли оценить 56 инициатив, а наша задача – выбрать наиболее приоритетные на основе балльной системы. Какие-то проекты будут реализованы раньше, какие-то позже, - сообщил спикер Собрания депутатов, председатель конкурсной комиссии Александр Морозов. – Работа с инициативным бюджетированием говорит о том, что в Магнитогорске преображаются не только такие большие пространства как скверы или парки, но и маленькие территории. Важно, что приоритеты расставляют не городские власти, а сами жители, и все зависит от их активности».

Конкурсная комиссия рассмотрела все проекты и выставила баллы в соответствии с критериями отбора, которые установлены областным законом. Инициативы отбирали исходя из заинтересованности жителей, времени подачи заявки, результатов голосования. Немаловажный критерий – трудовое либо финансовое участие самих горожан, которые хотят благоустроить свои территории.

Победителем, набравшим наибольшее количество баллов, признана территория, прилегающая ко Дворцу культуры Железнодорожников. Проживающие неподалеку горожане предложили своими силами помочь в обновлении этой части левобережья. Кроме этого, конкурсный отбор прошли еще 19 проектов в разных районах города.

Все они будут реализованы в этом году в рамках выделенных средств.