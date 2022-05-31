В Магнитогорске организованным отдыхом охватят более 28 тысяч детей

Сегодня, 31 мая, в Магнитогорске (Челябинская область) на заседании городского Собрания депутаты подробно и тщательно обсудили итоги подготовки к летнему детскому оздоровительному сезону. Они констатировали, что всего за лето разными видами отдыха и занятости будут охвачено 28411 магнитогорских детей и подростков.

В городе откроются 38 школьных лагерей в первую смену и 10 лагерей во вторую. В них отдохнут около 8 тысяч детей. Бесплатно путевки получат 400 детей.

В муниципальных загородных центрах - «Абзаково» и «Карагайский» - смогут оздоровиться 4910 детей, в ведомственных лагерях ПАО «ММК» - почти 8,5 тысячи, на даче «Горный ручеек» за лето отдохнут около 4 тысяч дошкольников. Также для детей предусмотрены и туристические походы, в которые пойдут 1600 человек.

Кроме того, в этом году апробируется новая форма занятости несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время на базе центра «Абзаково» проводится экспериментальная семидневная смена для ста подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. На каждом отряде из 15 детей работают четыре взрослых педагога, психолог. Кроме этого, около 60 подростков проведут часть лета в походном лагере «Скиф».

На эти цели из областного и местного бюджетов выделено 1,7 млн. рублей. Планируется, что такая программа будет действовать пять лет.

Подводя итог обсуждению, спикер Собрания Александр Морозов отметил: «Пальцев не хватит загибать, сколько делается для организации отдыха детей в летнее время и ММК, и муниципалитетом. Раньше мы гордились, что сохранили загородные базы для детей, чего нет во многих городах. А теперь мы еще и ремонтируем, строим новые корпуса, бассейн, медицинский центр… Наши дети отдыхают не только безопасно, но и ежегодно в более комфортных условиях».