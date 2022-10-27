В Магнитогорске открыли мемориальную доску в память о погибшем в Аргуне страже порядка

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о погибшем в Аргуне сотруднике милиции Андрее Белозерцеве. Он награжден Орденом «Мужества» посмертно.

Мемориальная доска установлена на стене средней общеобразовательной школе №28, в которой учился Андрей Белозеров. После окончания в 1979 году школы он поступил в индустриальный техникум, а в 1983 году в Омское высшее танковое инженерное училище. В 1994 году вернулся в Магнитогорск и поступил на службу в милицию.

«Мы помним его, как жизнерадостного и целеустремленного человека. Он навсегда в наших сердцах», - поделилась воспоминаниями Марина Ивановна – вдова погибшего. Он погиб в городе Аргун десятого января 2000 года.

Его вдова Марина Ивановна осталась тогда с двумя детьми – Ольгой и Алексеем, которым было десять и тринадцать лет. Гордясь подвигом отца, дочь выбрала профессию сотрудника органов внутренних дел, став экспертом криминалистом.



