27.10.2022
Уснувший в ожидании «девочки по вызову» магнитогорец стал жертвой вымогателей
27.10.2022
В Магнитогорске силовики задержали афериста из Новосибирска
27.10.2022
В Магнитогорске открыли мемориальную доску в память о погибшем в Аргуне страже порядка
27.10.2022
В Челябинской области отмечает 90-летие предприятие-добытчик огнеупорного сырья для ММК
27.10.2022
В Челябинске отремонтировали около шести километров трамвайных путей
27.10.2022
Искусственный интеллект повысит точность диагностики онкозаболеваний
В Магнитогорске открыли мемориальную доску в память о погибшем в Аргуне страже порядка
Андрей Белозерцев посмертно награжден Орденом «Мужества»
24.10.2022
Челябинский Гагарин лично проверил экипировку для мобилизованных
15.09.2022
В Челябинской области ждут назальную вакцину от ковида
30.05.2022
Котова поручила разобраться с огромными лужами в центре Челябинска
23.05.2022
«Ночь музеев» на Аркаиме привела в заповедник полторы тысячи туристов
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022