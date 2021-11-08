В Магнитогорске открывают крупный пункт вакцинации от ковида

В Магнитогорске Челябинской области открывают крупный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Это второй мега-пункт в регионе. Он разместится в Арене «Металлург».

Пункт будет работать с 8 по 16 ноября. Как сообщает пресс-служба минздрава области, ежедневно с 10 до 20 часов в этом пункте будут работать по восемь мобильных бригад.

На первом этаже можно будет сдать верхнюю одежду в гардероб, заполнить анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный регистр. На втором этаже расположатся пункты осмотра и вакцинации.

Вакцинация будет организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Помогать работе медиков будут волонтеры.

Желающим поставить прививку необходимо иметь с собой полис ОМС и СНИЛС.

Самый крупный в Челябинской области пункт по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, развернутый во дворце спорта «Юность», будет работать до 21 ноября 2021 года.