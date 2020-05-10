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В Магнитогорске - пятый случай смерти пациента с коронавирусом

Общество
Сегодня, 11:54
Автор: 
Олеся Денисова

В Магнитогорске (Челябинская область) зарегистрирован пятый случай смерти пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, накануне умерла 76-летняя женщина из Магнитогорска. Причина смерти – пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее заболевание.

Всего в Магнитогорске на утро 10 мая было подтверждено 204 случая коронавирусной инфекции. У 39 пациентов пневмония. В тяжелом состоянии находятся 76-летний пациент (пневмония, на ИВЛ), 65-летний (на ИВЛ), 51-летний (на ИВЛ) и два пациента 38 лет, у одного из них тяжесть обусловлена сопутствующей патологией. Еще двое - 43-летний и 61-летний - в тяжелом состоянии находятся отделении реанимации и интенсивной терапии. Они ни с кем не контактировали и никуда не выезжали.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 12 смертельных случаев у пациентов с коронавирусной инфекцией, из них у четверых основной причиной смерти стал Covid-19, у остальных – сопутствующие заболевания. Первый случай смерти пациента с ковидом был отмечен 19 апреля.

В Магнитогорске – пять случаев. Первый случай в городе отмечен 30 апреля. Умер 51-летний мужчина, который был контактным по одному из очагов заражения в городе. У него была тяжелая ковидная пневмония, вызванная коронавирусом. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Шестого мая умерла 67-летняя женщина, у которой была пневмония средней степени тяжести. Причина смерти – сердечная недостаточность. Источник заражения пока не ясен.

Седьмого мая скончалась 81-летняя женщина. У нее была пневмония, тяжелая степень. Основная причина смерти – сердечная недостаточность.

Восьмого мая умерла 67-летняя женщина, у нее было тяжелое состояние, пневмония, источник заражения не выяснен. Причина смерти – ковидная пневмония. Девятого мая скончалась 76-летняя женщина.

В Златоусте – три случая смерти: 85-летний пациент (у него было онкологическое заболевание, он заразился после контакта с заболевшим, он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких), у 78-летней женщины (она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала, у нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии) и у 64-летнего мужчины было онкологическое заболевание (заразился после контакта с заболевшим, у него был рак желудка в четвертой стадии. При жизни у него был подтвержден коронавирус).

В Челябинске умер один пациент с коронавирусом. У 66-летнего мужчины было онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, но еще при жизни у него был подтвержден коронавирус.

В Октябрьском районе умер 72-летний пациент. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. Причина смерти – коронавирусная инфекция.

В Ашинском районе скончался 68-летний пациент с коронавирусом. Основная причина смерти - легочная недостаточность,

В Брединском районе от ковидной пневмонии скончался 57-летний врач общей практики. Мужчина выезжал на забор анализов к жителям, у которых впоследствии была подтверждена коронавирусная инфекция.

По данным на утро 10 мая в России коронавирус унес жизни 1827 человек (104 за последние сутки). В УрФО зарегистрировано 27 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 12, в Тюменской области – пять, в Ханты-Мансийском автономном округе - четыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Свердловской области – по три.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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