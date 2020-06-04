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В Магнитогорске растет число тяжелых больных с коронавирусом

Общество
Сегодня, 11:24
Автор: 
Олеся Денисова

В Магнитогорске (Челябинская область) продолжает расти количество пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, число случаев пневмонии. Кроме того, в городе зарегистрировано наибольшее по области число смертей пациентов с ковидом.

Как сообщили в администрации города, по состоянию на третье июня в больницах зарегистрировано 11 тяжелых пациентов с коронавирусом. Из них 11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

Кроме того, с начала пандемии в городе умерло 17 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает мэрия. Областной оперативный штаб дает меньшее число смертей – 12, из них шесть человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, остальные от основных заболеваний (злокачественное образование, сердечная недостаточность, пионефроз), а ковид был сопутствующим. Как пояснил агентству осведомленный источник, расхождение в цифрах объясняется разными методиками подсчета смертельных случаев (одни считают сразу после факта смерти, другие только после вскрытия и получения точных причин ухода из жизни).

В администрации Магнитогорска отмечают, что в городе также по сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось количество случаев заболевания пневмонией. «Это также последствия коронавируса», - подчеркивают в мэрии.

Жителям напоминают, что в группу риска входят люди старше 65 лет, беременные женщины.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии «Центра охраны материнства и детства» Татьяна Рядчикова подчеркивает, главная опасность COVID-19 для беременных в том, что первое время заболевание протекает бессимптомно, затем возникает резкое поражение дыхательной системы. «Иными словами на фоне абсолютно нормального самочувствия может развиваться воспаление легких, при чем оно очень быстро прогрессирует и переходит в тяжелую степень. Поэтому главная задача беременной женщины – не заболеть», - рассказывает Татьяна Анатольевна.

Несмотря на то, что дети переносят COVID-19 гораздо легче, чем взрослые, тем не менее при положительном результате теста они являются носителями вируса и могут заразить своих старших родственников. «Миссия родителей именно в том, чтобы проявить заботу и сделать все возможное, чтобы ребенок не заболел, потому что в будущем родители сами себе не простят того, что ребенка положили в стационар и лечат медикаментами», - подчеркивает Татьяна Рядчикова.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску на третье июня в городе подтверждено 777 случаев COVID-19.

Из общего числа заболевших 268 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Остальные продолжают лечение, в том числе в стационарах - 256 человек, амбулаторно (дома) - 214 человек. Легкая степень – у 252 пациента, средняя степень - у 206 жителей, в тяжелом состоянии - 11 человек.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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