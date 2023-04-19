19.04.2023
В Магнитогорске состоится конференция «RPA Connect: Формула эффекта»
19.04.2023
Работа кафе «Дархан», где челябинцы заразились гепатитом, вновь приостановлена
19.04.2023
В Челябинске ограничат передвижение пешеходов из-за репетиции парада Победы
19.04.2023
«Пятерочка» приглашает юных южноуральцев собрать редкие монеты
19.04.2023
Контрразведка «Смерш» отмечает 80-летие
18.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 апреля (18+)
В Магнитогорске состоится конференция «RPA Connect: Формула эффекта»
17.04.2023
ММК произвел пять миллионов тонн металлопродукции с полимерным покрытием
17.04.2023
Совместный проект ММК и TrueConf завоевал награду международной «Связи-2023»
14.04.2023
Подразделение ММК награждено за участие в нацпроекте «Производительность труда»
13.04.2023
Проект Магнитки «90 огненных лет» высоко оценил Союз промышленников и предпринимателей региона
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023