В Магнитогорске состоится конференция «RPA Connect: Формула эффекта»

В Магнитогорске (Челябинская область) 25-26 мая состоится конференция «RPA Connect: Формула эффекта», посвященная практике применения программной роботизации RPA и организованная ЦТР «Некст» и ПАО «ММК».

Руководители и специалисты Магнитогорского металлургического комбината расскажут о применении технологии RPA на крупнейшем металлургическом предприятии России, приведут данные об эффективности этих программ и поделятся практическими кейсами внедрения роботизации.

Ключевая тема конференции в 2023 году - «Как правильно рассчитать эффект от внедрения роботов RPA?». Разработанную в компании методику представит директор по экономике ММК» Андрей Еремин. Эксперты также поделятся информацией об успешных проектах с использованием технологий Process Mining, предназначенной для поиска и контроля узких мест в бизнес-процессах, и Task Mining – для углубленного анализа данных о ручных действиях сотрудников, которые не находят отражение в цифровых логах систем.

Конференция будет иметь практическую пользу для руководства компаний и представителей бизнеса, желающих повысить эффективность своих-бизнес процессов. Ее спикерами станут представители ведущих российских предприятий: ММК, «ММК-Информсервис», ЦТР «Некст», Primo RPA, РАМАКС Интернейшнл, «Деловые решения и технологии», Уральский центр систем безопасности и других.

Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте конференции, отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».