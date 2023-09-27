В Магнитогорске введен единый проездной на трамвай и автобус

В Магнитогорске (Челябинская область) депутаты городского Собрания своим решением предусмотрели оплату электронными проездными билетами не только в трамваях, но и в муниципальных автобусах.

Жители уже привыкли, что проезд в трамваях можно оплачивать по электронному проездному билету. Это выгоднее, чем каждый раз покупать разовый билет. А теперь электронные проездные можно использовать и в муниципальных автобусах. При этом у пассажиров сохраняется право бесплатной пересадки в течение одного часа при условии оплаты проезда в электронном виде.

Изменения внесли в связи с тем, что по городу с первого августа начали курсировать большие автобусы по маршруту № 16. Он проходит через весь город. Рассматриваются варианты других маршрутов.

«Всего за месяц с момента начала движения по автобусному маршруту перевезли более пятидесяти тысяч пассажиров. Ежедневные показатели - две с половиной тысячи человек. Это говорит о востребованности автобусов. Для ещё большего удобства введён единый электронный билет, которым пассажир может пользоваться и в трамвае, и в автобусе. В тот же момент сохранена льгота - бесплатная пересадка в течение часа», - отметил председатель депутатской комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию Олег Ширяев.

«Городом принимаются меры, чтобы сделать общественный транспорт привлекательным для пассажиров. Модернизируются трамваи, вышли новые автобусы на городские улицы, действуют льготы на проезд. И вот теперь утверждены удобные условия пользования электронным билетом», – резюмировал председатель Собрания Александр Морозов.