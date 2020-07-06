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В мэрии Миасса у нескольких сотрудников подозрение на коронавирус

Общество
Сегодня, 19:12
Автор: 
Олеся Денисова

Три сотрудника администрации Миасского городского округа (Челябинская область) сдали анализ на коронавирусную инфекцию Covid-19 после диагностирования у них вирусной пневмонии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в мэрии Миасса, вирусная пневмония у трех сотрудников была диагностирована по результатам компьютерной томографии. Они сдали анализы на COVID-19. Пока результаты не готовы. Из них два человека находятся на домашнем лечении, один – в стационаре.

Были выявлены все контактные с заболевшими сотрудники. Они отправлены на удалённую работу.

Кроме того, в администрации округа заболело еще несколько человек. У них поднялась температура, но явных признаков пневмонии нет. В настоящее время они дома ожидают прихода врача и будут оформлять больничный лист.

В администрации заверили, в настоящее время мэрия работает в штатном режиме. У всех входящих в здание измеряется температура бесконтактным термометром. Все сотрудники и посетители в обязательном порядке используют защитные маски и санитайзеры. Регулярно производится обработка рабочих мест и поверхностей дезинфицирующими растворами.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
администрация Миасского городского округа
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