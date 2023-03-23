Дело в отношении экс-замглавы Миасса отправлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Миасского городского округа (Челябинская область) Арсена Симонова, обвиняемого в получении взятки. Дело направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы города Миасса, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, обвиняемый получил взятку в сумме 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Напомним, Симонов был задержан 19 января 2023 года и в этот же день ему предъявили обвинение в получении взятки. На следующий день, 20 января, Центральный районный суд избрал для чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу.