Бывший вице-мэр Миасса, признанный виновным в превышении должностных полномочий, освобожден от наказания

Бывший заместитель Миасского городского округа (Челябинская область) Василий Сорока признан виновным в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков по заниженной цене. Миасский городской суд назначил ему условное наказание, от которого освободили за истечением срока давности.

Как пояснила пресс-секретарь суда Нина Кислинская, суд признал Сороку виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год. «Указанное наказание считать условным с испытательным сроком в один год. На основании ч.8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса и п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ Сороку от наказания освободить в связи с истечением сроков давности. Меру пресечения (в виде запрета определенных действий – прим.) Сороке отменить», - пояснила Нина Кислинская.

Наложенный арест на земельный участок и легковой автомобиль Сороки был снят. Кроме того, суд отказал в удовлетворении исковых требований администрации Миасского городского округа о взыскании с Сороки в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в размере 19 миллионов 383 тысячи 811,13 рубля отказать.

Напомним, Василий Сорока занял пост заместителя главы Миасского городского округа по имущественному комплексу в конце зимы 2016-го года (до назначения был директором ГЦ «Солнечная долина»). В ноябре 2021 года Сорока был задержан. Ему было предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

По версии следствия, бывший чиновник в 2016 году обеспечил согласование и принятие незаконных решений о продаже в пользу коммерческой организации без проведения торгов двух земельных участков в поселке Сыростан, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного значения, по выкупной цене в размере 20-ти процентов от их кадастровой стоимости. В результате участки были незаконно переданы в собственность горнолыжного комплекса.

В результате его действий Миасскому городскому округу был причинен материальный ущерб в размере не менее 19,3 миллиона рублей.