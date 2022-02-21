В мэрии рассказали, сколько бездомных собак отловили в Челябинске за неделю

В Челябинске за минувшую неделю было отловлено 32 бездомные собаки. Обработка заявок по этому вопросу от населения находится на контроле властей. Об этом сегодня, 21 февраля, на аппаратном совещании в мэрии заявил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Также в мэрии обратили внимание на то, что челябинцы стали чаще сообщать о стаях бродячих животных. По словам замглавы города Валерия Смирнова, за минувшую неделю количество обращений по поводу отлова собак увеличилось, в то время как вопросы транспортной инфраструктуры стали интересовать горожан меньше. Также челябинцы жалуются на плохую уборку снега и ненадлежащее содержание общедомовых территорий. Всего с 14 по 20 февраля в мэрию поступило 896 обращений с учётом соцсетей и платформы «Обратная связь».

Напомним, в последнее время в России, и в Челябинской области в том числе, участились случаи нападения бездомных псов на людей. Так, неделю назад в Коркино стая напала на пятиклассницу, школьница попала в реанимацию. СК возбудил уголовное дело. 16 февраля в посёлке Фёдоровка бездомный пёс укусил за лицо 12-летнего мальчика. Ранее в том же посёлке на семилетнего школьника набросился хаски. На волне общественного недовольства безнаказанными почувствовали себя живодёры. По мнению экспертов, «Закон об ответственном обращении с животными» не работает из-за того, что до сих пор нет подзаконных актов, которые регулировали бы его исполнение.

Кроме того, решить проблему нельзя без увеличения количества приютов для животных и их финансирования. И наконец, без изменения общественного сознания, поскольку стаи уличных псов – это лишь следствие безответственного отношения людей к своим питомцам.