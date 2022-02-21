По факту расстрела собаки в Нагайбакском районе возбуждено уголовное дело

В Нагайбакском районе (Челябинская область) по факту расстрела собаки возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Напомним, в селе Березовая роща два живодера стреляли из ружья собаке в глаза, давали ей уйти по сугробам, догоняли и снова стреляли. В общей сложности в бездомного пса было выпущено около двадцати пуль.

Предположительно, над несчастным животным изощренно издевались два брата - Сергей и Евгений Коробовы. Живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Собака выжила, но осталась без глаз.

Отметим, неравнодушные жители Магнитогорска, шокированные жестокой расправой с собакой, разместили на платформе change.org петицию с требованием наказать виновных. На данный момент число подписавших ее людей приближается к четырем с половиной тысячам.