03.08.2021
ММК оказывает серьезную поддержку детям и беременным женщинам
03.08.2021
Грабила пенсионерок: полицейские Челябинска ищут потерпевших
03.08.2021
Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику
03.08.2021
В Челябинске «Империя юридического права» попалась на мошенничестве
03.08.2021
В Историческом музее завершился сбор материалов к сборнику «Гороховские чтения-2021»
03.08.2021
«Банная неделя» на курорте «Солнечная долина»
В мэрии Верхнего Уфалея развернули пункт вакцинации
03.08.2021
В Челябинской области - новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки
02.08.2021
В Челябинскую область поступило еще 17,8 тысячи доз «Спутник Лайт»
02.08.2021
В Магнитогорске поддельная справка об отсутствии COVID-19 привела иностранца на скамью подсудимых
02.08.2021
В Челябинске из-за несоблюдения масочного режима продолжают закрывать предприятия
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021