В мэрии Верхнего Уфалея развернули пункт вакцинации

Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 будет развернут в администрации Верхнеуфалейского городского округа (Челябинская область). И теперь любой сотрудник мэрии сможет привиться, не покидая рабочего места.

Об этом накануне сообщила вице-мэр Ольга Монина на аппаратном совещании, которое провел глава Сергей Тарасов провёл в режиме ВКС.

В администрации уточнили, за последние две недели у нескольких сотрудников администрации подтвердили заболевание ковидом. Все заболевшие не были привиты, подчеркнул глава.

С понедельника, второго августа, по распоряжению Сергея Тарасова, приостановлен очный прием граждан в администрации. В здание смогут попасть только те, у кого есть служебный пропуск.

Часть сотрудников будет трудиться дистанционно. «На удалённый режим работы переводится не менее 30% сотрудников каждого управления и отдела», - уточнили в мэрии.

Сергей Тарасов подчеркнул, что принятые меры должны снизить риск заражения ковидом сотрудников администрации и посетителей. Но качественно изменить ситуацию к лучшему может лишь вакцинация муниципальных служащих и технического персонала. Всем муниципальным служащим, кто ещё не поставил себе прививку, рекомендовано привиться. Глава поручил своим замам, руководителям управлений и отделов взять ситуацию на личный контроль.

В начале прошлой недели Сергей Тарасов распорядился ежедневно в начале дня проводить обязательное измерение температуры у сотрудников администрации.

На территории Верхнего Уфалея отменены до 31 августа 2021 года все ранее запланированные массовые мероприятия.