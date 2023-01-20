В Миассе посреди учебного года закрыли школу, детей перевели в другие учебные заведения

В Миасском городском округе (Челябинская область) с января 2023 года приостановлено обучение в школе №21, расположенной на улице Просвещения. Власти объясняют свое решение аварийным состоянием здания. Учеников перевели в другие учебные заведения, родители недовольны тем, что путь к знаниям для их детей стал гораздо длиннее и более опаснее.

Как пояснил глава Миасса Максим Пекарский, здание школы уже не первый год находится на особом контроле – у нем деформированы полы и стены, и уже было несколько серьезных аварий. В новогодние каникулы в столовой и помещениях верхних этажей обнаружили новые дефекты. «Из-за чего принято единственно верное решение – перенести занятия в структурные подразделения этого образовательного учреждения», - считает мэр.

В настоящее время специалисты Уралпромпроекта проводят комплексное обследование здания школы № 21. «О возможности его дальнейшей эксплуатации можно будет говорить тогда, когда узнаем результаты», - отметил глава.

В школе учится более 600 ребят. Все они переведены в бывшую школу № 27, где занимались начальные классы школы №5. Младшеклассники перейдут в основное здание на улице 30-летия ВЛКСМ.

В настоящий момент школьники учатся дистанционно, а со следующего понедельника, 23 января, занятия будут проходить в обычном режиме. Глава города заверил, что для учеников созданы комфортные условия (он осмотрел все помещения и классы). «Есть незначительные нюансы, которые быстро исправим. Родителям беспокоиться не о чем», - заверяет мэр.

Однако, у родителей школьников есть немало вопросов и претензий к городским властям.

Так, Ольга Ахметшина интересуется: «Почему администрация города не оказала помощь в перевозке оборудования и мебели? Почему не выделили грузчиков и машины?».

Родителей также волнует вопрос доступности новой школы и безопасности детей, которые вынуждены будут гораздо дольше добираться в школу и путь этот будет небезопасным.

«Попробуйте дойти от 21-й школы до 27-й пешком желательно, не на машине, и представьте, что идет не взрослый человек, а ребенок 1, 2, 3 класса. Если раньше мы доходили до школы за пять минут, то сейчас на эту дорогу надо закладывать 20 минут. При этом дорога идет через частный сектор, дорога там не очищена», - возмущается Ольга.

Лиана Аманова просит главу обратить внимание и на школу №5, куда переведены ученики из аварийной школы. «Ведь и в ней на стенах пошли трещины. Фасад как в военное время разрушен, прилегающая, огромная территория к школе заросла деревьями, а забор разваливается с каждым днём», - рассказывает жительница.

В администрации ответили, что в настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ здания школы №5 и забора.