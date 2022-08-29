В Миассе состоялся фестиваль музыки «Уральский рубеж»

26, 27 и 28 августа в Миассе на территории курорта «Солнечная Долина» проходил фестиваль живой музыки «Уральский рубеж-2022».

Фестиваль продлился три дня и объединил любителей качественной музыки и природы. В течении трех дней на сцену поднялись около 50 российских рок-групп. В том числе, такие известные артисты, как: Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Черный кофе», «Ананасов и Ко», «Томас», «Лампасы».

Мероприятие посетила Ирина Текслер, общественный деятель и первая леди области: «Я поздравляю всех с этим праздником – возвращением «Уральского рубежа», приятно видеть, что в дни фестиваля вместе на сцену выходят и молодые рок-звезды и известные музыканты, песни которых заставляют наши сердца биться в унисон. Фестиваль вернулся – он первый после большого перерыва, но я уверена, что через годы он станет брендом нашей области, ведь рок есть в каждом из нас!»

За дни проведения фестиваля мероприятие посетило более 1000 человек.

«Даже не верится: мы ждали этого долгих восемь лет! Помните, как все начиналось в 2007 году? Нет пределов! Со временем будет и десять сцен и десять хэдлайнеров и десять тысяч человек!», отметил Гарри Ананасов, идейный вдохновитель и продюсер фестиваля.

«В Миассе есть бренды – автомобильный завод «Урал», курорт «Солнечная долина», мне бы хотелось, чтобы «Уральский рубеж» стал таким же брендом, чтобы в Миассе были представлены все сферы жизни в полной мере: спортивные, культурные, развлекательные, чтобы никуда ездить не хотелось», добавил генеральный директор АЗ «Урал», соучредитель «Солнечной долины» Павел Яковлев.

В едином порыве гости и участники фестиваля исполняли любимые песни и танцевали под зажигательную музыку.

Фестиваль ставит перед собой социально-значимые, патриотические и общественно полезные задачи:

- объединение людей посредством современной российской музыки;

- публичное выражение российской гражданской позиции в данный период русской истории, поддержка политики Президента РФ;

- установление новой достойной традиции: «Уральский Рубеж» - новому поколению музыкантов и слушателей;

- популяризация современной созидательной модели музыки России;

- выявление и дальнейшее продвижение молодых и талантливых южноуральских исполнителей, авторов, коллективов;

- популяризация туристических мест отдыха Южного Урала;

- наряду с Ильменским, Бажовским и другими фестивалями, создание привлекательного имиджа Челябинской области.