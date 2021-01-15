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Алексей Текслер изменил структуру миндортранса, перераспределив обязанности замминистра

Утверждена новая структура министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официально интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, распределены полномочия между первым заместителем министра и заместителем министра.

Ранее первый заместитель министра курировал работу управления транспорта, отделы пассажирских перевозок, координации работы пассажирского транспорта, транспортного и линейного контроля, служба транспортной безопасности.

Теперь первому заму будут подчиняться управление дорожного хозяйства и ряд отделов по развитию, планированию и контролю за организацией дорожной деятельности, отдел земельных отношений, служба транспортной безопасности, служба реализации и сопровождения госпрограмм.

Заместитель теперь будет отвечать за транспорт (впереди транспортная реформа и переход в подчинение миндортрансу общественного транспорта Челябинской агломерации). В его подчинении будут также управление организационного и кадрового обеспечения, финансово-экономическое и правовое управления, служба мобилизационной работы.

Напомним, в конце 2020 года в министерстве дорожного хозяйства и транспорта были проведены кадровые перестановки.

Первый заместитель министра Александр Филиппов покинул занимаемую должность. Исполняющим обязанности первого заместителя министра с 15 января 2021 года назначен Станислав Харченко. Пост заместителя министра займет 33-летний Александр Егоров, работающий вадминистрации Челябинска вице-мэром по городскому хозяйству. Планировалось, что он приступит к своим новым обязанностям с первого января 2021 года. Но пока назначение откладывается.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта области возглавляет 37-летний Алексей Нечаев.