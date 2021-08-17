17.08.2021
В Челябинской области назначен главный официальный борец с коррупцией в среде чиновников
17.08.2021
В минобрнауки Челябинской области кадровое назначение
17.08.2021
Мы – за прививку: студенты ЮУГМУ посвятили вакцинации от коронавируса видеоролик
17.08.2021
В ГКБ №6 Челябинска - новый главный врач
17.08.2021
Челиндбанк повысил ставки по вкладам
17.08.2021
В семи городах Челябинской области продлены НМУ
В минобрнауки Челябинской области кадровое назначение
06.08.2021
В Челябинской области более 85% семей школьников уже получили президентские выплаты
29.07.2021
В школах Челябинской области введут уроки по экологии
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
28.07.2021
Кузнецов: Контингент южноуральских школьников стабилен, число первоклассников сокращается
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021