В минобрнауки Челябинской области кадровое назначение

В министерстве образования и науки Челябинской области новое кадровое назначение. Пост заместителя министра занял 35-летний Виталий Литке, работавший директором Челябинского радиотехнического техникума.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Для Виталия Литке на посту заместителя министра установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.

Литке был суперфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Виталий посоветовал всем обязательно попробовать свои силы и принять участие в конкурсе в новых сезонах. За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 «Лидеров России», сообщает портал «Россия – страна возможностей».

На сегодня у министра образования и науки области Александра Кузнецова (руководит ведомством с апреля 2010 года) работает один первый заместитель Елена Коузова (с октября 2010 года) и два заместителя: Вера Полетаева (с мая 2010 года) и Елена Сидорчук (с декабря 2019 года).

СПРАВКА

Виталий Литке родился 21 сентября 1986 года. В 2009 году пришел на работу в Челябинский радиотехнический техникум, где сначала трудился преподавателем управленческих дисциплин, а в 2015 году занял должность директора этого образовательного учреждения.

Участвовал в конкурсе «Директор года» и является призером 2016, 2017, 2018 годов.

13 августа 2021 года Виталий Литке назначен заместителем министра образования и науки Челябинской области.