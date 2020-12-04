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В минздраве рассказали, есть ли нехватка врачей в Челябинской области

Депутаты партии пенсионеров заявили о дефиците врачей в Челябинской области. Под «дефицитом» они имеют ввиду качество предоставляемой медицинской помощи. В министерстве здравоохранения региона сообщили, что с прошлого года из больниц ушли 19 специалистов. По данным ведомства, речи о замене компетентных сотрудников на молодых работников не идет.

«Проблема в том, что мы не знаем, каков истинный дефицит врачей — не количественный, а качественный, — заявил руководитель челябинского областного отделения Партии пенсионеров Степан Фирстов. — Не смотрим на то, кто остался в отрасли, хватит ли этим врачам компетенции, чтобы качественно оказывать помощь. Минздрав нам объяснил, почему не работает программа «Земский доктор», но что с этим делать, пока неясно. Мы не услышали от них о мерах по восполнению дефицита кадров. Давайте хотя бы сохраним тех людей, кто пока работает в отрасли, врачей с опытом! Ведь если мы их потеряем, кто будет учить молодых?»

Фирстов также заявил об обращениях людей из врачебного сообщества, которым пришлось уйти из профессии в период пандемии. Однако точное число сотрудников он не назвал.

Хирург с 40-летним стажем Владимир Владимирский обратил внимание на общение администрации больниц с медработниками.

«Сегодня администрации лечебных учреждений имеют большие права, а врачи, напротив, не имеют права голоса. Даже расстаться с человеком можно по-разному: можно выгнать, а можно поговорить, что-то предложить, поискать решение. Объясняйте людям, говорите, что это временно, а не просто: вот вам палаты, вот койки, работайте», — сказал Владимир Владимирский.

Агентство «Урал-пресс-информ» сделало запрос в пресс-службу регионального минздрава, чтобы уточнить представленную партией информацию.

В пресс-службе рассказали, что на 1 ноября в системе здравоохранения работают 10674 врача и 25630 медработников, добавив, что количество медицинских специалистов практически не изменилось.

«Разница в кадровом составе в 2020 году в сравнении с 2019 годом составляет 19 человек. Соответственно, о замене на молодых специалистов речи не идет. Молодые кадры дополняют и обучаются, и перенимают опыт у компетентных специалистов, что, безусловно, плодотворно сказывается на общем рабочем процессе, - прокомментировали в пресс-службе минздрава. - Незначительный отток медицинских работников из системы связан с выходом на пенсию, сменой места жительства, уходом из жизни. В период пандемии в принципе сложно говорить о привлечении врачей, они сейчас на вес золота. Проблема нехватки медицинских кадров не нова и встречается во всех регионах России. И Челябинская область на фоне РФ выглядит очень достойно».

В регионе действует программа поэтапного устранения дефицита кадров. В пресс-службе перечислили способы привлечения специалистов. Это увеличение бюджетных мест в медучилище (на 225), увеличение бюджетного набора в ординатуру в 2020-2021 году на 30 мест, покупка жилья для молодых специалистов (сотрудник сможет приватизировать жилье после 10 лет работы в медицинском учреждении), колл-центр по трудоустройству молодых специалистов, стажировки, федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«Также откликнулись и присоединились к работе в 2020 году свыше 400 студентов медицинских колледжей и свыше 100 старшекурсников вуза для работы в колл-центрах, диспетчерских, поликлиниках, на станциях скорой помощи в качестве помощников фельдшеров», - добавили в пресс-службе.