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В мире число случаев коронавируса достигло 6,6 миллиона, в России – почти полмиллиона

Общество
Сегодня, 13:26
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтвержден 8 тысяч 726 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из них у 37,1% инфицированных нет клинических проявлений заболевания. За сутки выписано из больниц чуть меньше - 8 тысяч 57 выздоровевших. Умерло 144 пациента.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на пятое июня в мире подтверждено 6 миллионов 683 тысячи 324 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 1,98%), летальных исходов - 392 тысячи 982 (прирост за сутки 1,34%).

В Российской Федерации зарегистрировано 449 тысяч 834 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 2%), в том числе в Москве – 191 тысяча 69 случаев.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 18 тысяч 315 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 6930 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 3600 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – 3104, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2579, в Тюменской области – 1834, в Курганской области –268.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 212 тысяч 680 человек (плюс 8057), в Москве – 97 тысяч 358 человек (плюс 2643). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 5528 человека (за сутки – 144). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве - 2806, Московской области – 539, в Республике Дагестан – 288, в Санкт-Петербурге – 291, в Нижегородской области – 125, в Республике Ингушетия – 61, в Республике Северная Осетия – 57, в Ставропольском крае – 56, в Красноярском крае - 49, в Тульской области – 47, в Ростовской области – 43, в Краснодарском крае, в Смоленской области – 41. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 128 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 52 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 26), в Свердловской области – 37, в Ханты-Мансийском автономном округе – 18, в Ямало-Ненецком автономном округе – 11, в Тюменской области – 10, в Курганской области - ноль.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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