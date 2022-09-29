В Москве прошёл праздник улиц Магнитогорской и Челябинской

В Москве прошел праздник улиц Магнитогорской и Челябинской. Его открыла фотовыставка «Стальное сердце России», посвящённая 90-летию Магнитогорского металлургического комбината. Экспонаты разместились на Преображенской площади перед зданием префектуры Восточного административного округа.

Именно здесь, на востоке Москвы пролегают улицы, носящие уральские имена: Уральская, Челябинская, Магнитогорская, Курганская, Златоустовская. В 2020 году улицы Челябинская и Магнитогорская отметили 45-летний юбилей, и в том же году городам, в честь которых они названы, было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Тогда празднованию юбилея улиц помешала пандемия.

Ключевыми событиями праздника, который все-таки состоялся в этом году, стало открытие памятного знака на улице Челябинской и церемония закладки камня на месте будущего памятного знака на улице Магнитогорской. Серо-розовый гранитный камень и глыба железной руды из месторождения у горы Магнитной доставлены в Москву Магнитогорским металлургическим комбинатом.

В рамках празднования прошел телемост, в ходе которого председатель городского Собрания Александр Морозов и заместитель главы города Александр Леднев приветствовали жителей столицы с улицы Московской в Магнитогорске.

«Москва – столица нашей Родины, Магнитогорск – столица черной металлургии. Москва – город-герой, Магнитогорск - город трудовой доблести. В Москве есть улица Магнитогорская, а в нашем городе – Московская улица, по которой в годы войны возили металл на полигон…», - отметил Александр Олегович.

Главным инициатором и организатором мероприятий стала региональная общественная организация «Челябинцы», объединяющая неравнодушных южноуральцев в Москве, возглавляет которую магнитогорец Александр Валов.

Праздник уральских улиц, по отзывам москвичей и гостей, превратился в яркое событие для жителей Восточного административного округа. А установленные памятные знаки - символы индустриальной мощи и трудовой доблести Челябинска, Магнитки и всей Челябинской области – опорного края страны, станут предметом гордости жителей столичных улиц, носящих имена уральских городов.