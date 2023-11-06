В нацпарке «Таганай» в ноябре распустилась верба

В начале ноября в национальном парке «Таганай» Челябинской области распустилась верба. Повторную вегетацию спровоцировало необычное осеннее тепло.

«Необычное для ноября тепло ”разбудило” таганайскую вербу, и она решила распуститься во второй раз», - сообщили в telegram-канале нацпарка.

Мохнатые почки зимуют и весной часто вводят в заблуждение наблюдателей. Такое явление называется ложным цветением.

В национальном парке «Таганай» растет 14 видов верб. И самая распространённая из них -ива козья. Это неприхотливое дерево можно встретить повсеместно.

Для насекомых-опылителей верба – настоящее спасение и «точка питания», куда они наведываются, пока начинают цвести другие растения, отмечают в нацпарке. Но сейчас пчел и шмелей ждать не стоит, скоро нагрянут морозы.

По данным среднемноголетних наблюдений, распускаться верба начинает 27 марта. В 2023 году верба начала распускаться на неделю раньше обычного срока. Такое «ускорение» произошло из-за погоды, средняя температура воздуха в две первые декады марта почти в два раза превысила норму.

В 2022 году пушистые «заячьи хвосты» на ветках вербы появились 22 марта. Самый ранний срок пробуждения вербы на Таганае был в 2008 году - 16 марта, а самый поздний – 15 апреля 2015 года.