В Нагайбакском районе зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции

В Нагайбакском районе (Челябинская область) зафиксирован резкий скачок заболевших «ковидом». По мнению медиков, основной причиной является несознательность местных жителей, которые игнорируют масочный режим и требование соблюдения социальной дистанции.

Из-за резкого скачка заболеваемости в администрации Нагайбакского района состоялось заседание районного штаба по противодействию опасному заболеванию.

Как сообщает местная газета «Всходы», на сегодняшний день в районе уже 137 официально подтвержденных случаев коронавируса. Причем, опасная болезнь поражает целые семьи. И причиной этому является несознательность жителей района.

«Многие контактные, те, кто общался с больными ковидом, продолжают посещать общественные места, магазины, причем без масок. Предписание Роспотребнадзора приходит только через две недели, а до этого у нас нет полномочий для ограничения в отношении данных граждан. Безответственно ведут себя и некоторые работники бюджетной сферы. Так воспитательница одного из детских садов целую неделю ходила на работу, сбивая перед этим температуру, а затем попала в больницу. Сколько детей и родителей она подвергла опасности заражения», - сообщила главный врач районной больницы села Фершампенуаз Гульнара Байтерякова.

На заседании штаба было решено - в связи с тем, что показатели по заболеваемости в Нагайбакском районе в два раза превышают среднеобластные, оставить в силе запрет на проведение массовых мероприятий. Также налагается запрет на работу кафе и столовых.

При этом в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

При первых признаках недомогания не нужно заниматься самолечением и необходимо обращаться к врачу.