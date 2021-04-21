21.04.2021
В Москве задержали челябинца, похитившего 76 миллионов рублей
21.04.2021
Челябинская область готовится к посевной
21.04.2021
В Челябинской области в лобовом ДТП погиб житель Казани
21.04.2021
К ситуации с загрязненной водой в Увельском районе подключились общественники
21.04.2021
В челябинском сквере откроется выставка «Коллективный урбанизм» парижского музея
20.04.2021
ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки
Загадывайте желание
В ночь с 21 на 22 апреля ожидается пик активности звездопада Лириды
13.04.2021
ГРЦ имени Макеева провел для школьников Миасса День ракетостроителя
13.04.2021
Песня «Земля в иллюминаторе» прозвучала для пациентов детской больницы
12.04.2021
В Челябинске открылась «космическая» выставка
08.04.2021
Гостем Исторического музея стал очевидец первого полета Юрия Гагарина
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021
Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты
19.04.2021
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021