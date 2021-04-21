В ночь с 21 на 22 апреля ожидается пик активности звездопада Лириды

В апреле у наблюдателей звездного неба появилась возможность загадать желание, увидев «падающую звезду». С 14 апреля активизировался метеорный поток Лириды. Пик его активности в 2021 году придется на ночь с 21 на 22 апреля – в это время можно будет наблюдать до 18 метеоров в час.

«Каждый год в конце апреля, Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 километров со скоростью около 49 километров в секунду и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим, как метеоры», - сообщает московский планетарий.

Метеорный поток называют по названию того созвездия, в котором расположен радиант (область вылета метеоров). Создается впечатление, что метеоры-искорки вылетают из этого созвездия. Радиант апрельского потока лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире. Отсюда и название – Лириды.

За Лиридами в этом году можно будет наблюдать с 14 по 30 апреля. Особая активность отмечается в течение трех ночей вблизи пика потока - в ночи на 21, 22 и 23 апреля. В этом году метеорный поток ожидается менее активнее, чем в прошлом.

Условия наблюдения Лирид в 2021 году – не совсем благоприятные: Луна близка к полнолунию (которое произойдет 27 апреля) и уходит под горизонт после четырех часов утра. В это время радиант Лирид располагается высоко над южным горизонтом, поэтому наблюдения лучше всего проводить во вторую половину ночи, под утро. При таких условиях при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид на рассвете.

Для наблюдения метеоров Лирид не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры наблюдаются невооруженным глазом, достаточно лишь поднять голову к созвездию Лиры. Нужно смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки.

Лириды – один из старейших наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды, уже более 2500 лет. Самое старое упоминание родом из Китая, где написано, что «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта 687 года до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся целый метеорный шторм. Число падающих звёзд доходило до 700 в час. С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы. Кто знает, может быть, в этом году остатки одной из комет снова проявят себя необычным образом.