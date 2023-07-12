В нотариальной палате Южного Урала состоялся вернисаж детского творчества

В Челябинской области завершился конкурс детских рисунков и поделок под названием «Как прекрасен этот мир» среди детей нотариального сообщества нашего региона. Сегодня, 12 июля, организаторы подвели итоги. В творческих состязаниях принял участие 21 ребенок.

В этом году самым маленьким участником оказалась Елизавета Зотова, которой исполнился всего 1 год 11 месяцев. Юная художница вместе с мамой, пресс-секретарем Челябинской областной нотариальной палаты Марией Зотовой, предоставили на конкурс поделку под названием «Встреча на пляже». Чтобы изготовить картину, им потребовался гипс, слепочная масса, картон, ракушки и фигурка черепахи, именно с ней и повстречалась маленькая Лиза на Черноморском побережье.

«Лиза с большим интересом опускала ладошки в слепочную массу и сминала ее. Чтобы сделать аккуратную заготовку, ушло немало времени! Когда гипс застыл, Лизе предстояло нанести золотую краску на слепки ручек, а после мы вместе выстраивали увлекательный сюжет на картине. Спасибо организаторам за хорошее настроение и отличное развивающее занятие для малыша!», - сказала Мария Зотова.

В конкурсе приняли участие дети в возрасте до 14 лет. Милана Батырханова, дочь помощника нотариуса Елены Батырхановой, уже опытная участница творческих конкурсов. «На этот раз я нарисовала больших веселых лягушек, которые живут в деревне, рядом с домом бабушки. Мы были у нее на каникулах этим летом. Эта поездка вдохновила меня на новый рисунок «Лето в деревне»!», - рассказала девятилетняя участница конкурса.

На холсте, который предоставили на конкурс помощник нотариуса Лия Лесарева и ее трехлетняя дочь Лика, заиграла самая настоящая радуга и исполнила танец бабочка. «Лика рисовала сама, я лишь немного скорректировала контуры у бабочки! Нам понравилось и участие, и сам процесс, и результат, от души благодарим организаторов», - поделилась впеатлениями Лия Лесарева.

Мероприятие было проведено в рамках празднования 30-летия современного небюджетного нотариата России и 30-летия со дня создания Челябинской областной нотариальной палаты. Конкурсная комиссия принимала работы в течение полутора месяцев. Сегодня были объявлены победители творческих состязаний.

«В этом году мы получили большое количество интересных работ из разных уголков нашего региона. Нас радует, что все больше детей готовы размышлять о дружбе, семье, счастье, о красоте природы и мире, и укладывать свои идеи на бумагу. Рисунки и поделки получились яркие, творческие, разноплановые. Журавли, парящие над озером, маковое поле, прогулка уток с главой семейства по зеленой лужайке – все работы наполнены теплом и добротой. Картины невольно отсылают нас в веселое детство, где было много солнечного света, игр и смеха. Челябинская областная нотариальная палата благодарит юных художников за творчество и желает новых успехов и вдохновения!», - подчеркнула Президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина.

Организатор творческого конкурса, комиссия по социальному развитию Челябинской областной нотариальной палаты, приготовила подарки для каждого участника. К выбору призов члены комиссии тоже подошли творчески: детям были вручены книги, наборы для рисования, канцелярские товары и развивающие игры. А после торжественной церемонии награждения юных победителей и их родителей угостили шоколадным мороженым и сладостями.