В отделении Челябинского онкоцентра оперативно локализовали COVID-19

В одном из отделений Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины оперативно локализованы случаи заноса коронавирусной инфекции COVID-19 . По распоряжению Роспотребнадзора отделение урологии закрыто, но уже через несколько дней после проведения всех необходимых мероприятий возобновит работу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора области Ирина Гехт, в одном из отделений выявлены два пациента с положительными тестами на коронавирус. Они сразу же были переведены на госпитальную базу (для лечения инфицированных ковидом).

Остальные пациенты, проходившие лечение в отделении урологии, были выписаны домой. «День-два пройдёт обработка и возобновится работа отделения», - пояснила Ирина Альфредовна.

Во многих регионах стационарная медпомощь оказывается только вакцинированным пациентов. Челябинская область такое требование не ввела. Первый вице-губернатор напомнила, что у многих онкопациентов есть противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции. «В условиях пандемии заносы, конечно, возможны. Но они очень быстро локализуются», - заверила Ирина Гехт.

В области планируется изменить методику оказания помощи онкопациентам для повышения качество оказания медпомощи и исключения нежелательных последствий от введения карантинов.

В этом году будет открыто пять центров амбулаторно-онкологической помощи. Один из открыт на базе филиала ОКБ №3 на улице Островского в Челябинске. На следующей неделе, 14 сентября, Центр откроется в Златоусте.