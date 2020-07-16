В Озерске мужчина пришел в алкомаркет голым, но в маске

В Озерске (Челябинская область) мужчина отправился в алкомаркет абсолютно голый. Но при этом он не стал нарушать введенный в регионе режим повышенной готовности и не забыл надеть медицинскую маску.

Видео с обнаженным мужчиной, который отправился в алкомаркет появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что из одежды на нем только медицинская маска. Пользователи активно отреагировали на данный факт. Кто-то предположил, что местный житель мог кому-то проспорить и поэтому пошел на этот шаг, а кто-то отметил, что самое то, что этот покупатель все-таки соблюдал масочный режим.