У челябинского парка Гагарина - новый директор

В Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина (Челябинск) произошла смена руководства. Трудовой договор директором МАУ ЦПКиО Вадимом Шаеховым расторгнут по соглашению сторон.

Вадим Шаехов руководил парком имени Гагарина с 2005 года. Новым директором стал (с испытательным сроком три месяца) Жазит Нургазинов, ранее руководивший МАУ «Сад Победы». На прежнюю должность он был назначен в июне 2022 года.

Об этом сообщили в администрации Челябинска.