18.01.2023
Три с половиной миллиона отдали жители Челябинска лжесиловикам
18.01.2023
В Варненском районе в сгоревшем доме обнаружены два трупа
18.01.2023
Экс-заместителю министра строительства и инфраструктуры Белавкину не удалось выйти на свободу
18.01.2023
Приставы выселили из общежития вуза экс-сотрудницу и ее незаконопослушного сына
18.01.2023
За весь период пандемии переболело ковидом более 397 тысяч южноуральцев
18.01.2023
Экс-директор челябинского МУПа останется в СИЗО
У челябинского парка Гагарина - новый директор
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023