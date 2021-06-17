В подъезде дома в Коркино, где взорвался газ, газоснабжение пока не восстановлено

В подъезде пятиэтажного дома в Коркино (Челябинская область), где 14 июня произошел хлопок газа в одной из квартир, газоснабжение пока не восстановлено.

«На текущий момент газоснабжение в подъезде многоквартирного дома не восстановлено по причине проверки вентиляционной системы управляющей компанией», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы администрации Коркинского района Мария Сейидова.

Система газоснабжения в многоквартирном доме была проверена еще в понедельник, 14 июня.

Со вторника специалисты газоснабжающей организации проводят работу по заключению договоров с жителями пострадавшего подъезда. Работы велись несколько дней, так как не все жители были дома (договоры надо заключить со всеми).

Состояние жителя, пострадавшего в результате взрыва газа, остается стабильно тяжелым.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в понедельник, 14 июня (этот день был выходным), в 11 часов 28 минут в квартире дома №175 по улице 30 лет ВЛКСМ. В результате была снесена межкомнатная стена.

В результате происшествия пострадал молодой человек 1995 года рождения.

По факту хлопка бытового газа следственными органами была проведена доследственная проверка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

По предварительным данным, предварительная причина ЧП - нарушение правил эксплуатации газовой плиты. В результате хлопка снесена межкомнатная стена.