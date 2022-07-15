В «подземелье» рядом с Торговым центром установили светильники с защитой от вандалов

В подземном переходе рядом с Торговым центром Челябинска установили светильники с защитой от возможных посягательств вандалов.

Работы по замене линии освещения в «подземелье» на развязке улицы Братьев Кашириных – Свердловский проспект проводили специалисты МБУ «ЭВИС».

В городском комитете дорожного хозяйства призвали горожан бережно относиться к муниципальному имуществу.

Напомним, долгое время переход возле Торгового центра пугал челябинцев своим далеким от совершенства видом. В этом году за него плотно взялись. Работы на данном объекте проводит подрядная организация ООО «Транс-экспедиция», которая в апреле выиграла аукцион на ремонт подземного перехода. Подрядчик штукатурил и красил стены, также контрактом была предусмотрена установка в переходе на развязке улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта новых перил и освещения.

В июне этого года стены некогда ужасного «подземелья» сделали яркими и праздничными юные горожане, которых направляли профессиональные художники.