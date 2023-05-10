В полиции Саткинского района сменился руководитель

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков представил полицейским Саткинского района нового руководителя. Территориальный орган внутренних дел возглавил полковник полиции Ашот Ковхоянц.

Представляя нового руководителя личному составу, главный полицейский региона охарактеризовал его как достойного офицера, прошедшего путь от младшего оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания до руководителя - в разное время он возглавлял два районных отдела полиции. Одно из них, Моздокское, является одним из самых крупных и значимых в регионе. За особые успехи в руководстве территориальным органом внутренних дел Ашот Ковхоянц награжден ведомственными наградами.

«Имеющийся большой опыт оперативной работы и морально-волевые качества лидера позволят новому руководителю продолжить совершенствовать работу по раскрытию экономических преступлений, в том числе коррупционной направленности, пресечению нарушений по линии миграции», - сказал Михаил Скоков.

«Мною будут приложены все усилия, чтобы повысить уровень доверия населения. На все заявления последует незамедлительное реагирование, все факты нарушения законодательства будут пресекаться. Полиция приложит все усилия для создания максимально комфортных условий для проживания саткинцев и гостей региона», - сказал Ашот Ковхоянц.

Добавим, прежний начальник ОМВД России по Саткинскому району полковник полиции Антон Турбин возглавил управление участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Челябинской области. Ему предстоит возглавить сложное и очень ответственное направление. С сегодняшнего дня оба новых руководителя приступили к исполнению служебных обязанностей.