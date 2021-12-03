В понедельник состоится акция «Корпоративное донорство» в Металлургическом районе

В понедельник, шестого декабря, Челябинская областная станция переливания крови совместно с ПАО «Челябинский Металлургический комбинат» организует акцию «Корпоративное донорство» для жителей района и работников предприятия.

«Доноры Металлургического района очень дисциплинированные и всегда заранее готовятся к нашему приезду. Многие из них давно стали почётными, но продолжают сдавать кровь. Нынешняя акция ориентирована на работников предприятия, ведь среди них много наших постоянных доноров. Акция позволит значительно пополнить региональный банк крови и подготовить регион к новогодним выходным. Ожидается участие порядка 200 работников предприятия, - отметила Зульфия Лугманова, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ «ЧОСПК».

Акция пройдет с девяти до 12 часов во Дверце культуры (Челябинск, ул. Ярослава Гашека, 1).

Корпоративное донорство стало доброй традицией для многих предприятий Челябинской области. Трудовые династии промышленников становятся и донорскими.

Сдать кровь может любой здоровый житель Челябинской области в возрасте от 18 лет и, если его вес больше 50 килограммов. С собой нужно захватить паспорт.

Донорам полагается компенсационная выплата на питание (612,5 рубля) и справка для предоставления работодателем двух дней отдыха (в день донации и дополнительный день после этого).

Напомним, весь декабрь доноры Челябинской области будут совершать предновогодние чудеса - спасать жизни, сдавая кровь.

Более подробную информацию дадут врачи-трансфузиологи: тел. +7 (351) 232-78-89, +7 (351) 232-78-88.