Южноуральцам предлагают совершить предновогоднее чудо

Челябинская областная станция переливания крови (ЧОСПК) приглашает южноуральцев совершить предновогоднее чудо – поделиться своей кровью и помочь тем, кто борется за жизнь. На станции особо ждут доноров с первой положительной и отрицательной группой крови.

Как сообщает пресс-служба ЧОСПК, в последнее время выросло число заявок от медицинских организаций, особенно этой группы крови. «Это означает, что в лечебных учреждениях пациенты именно этой группы и резусов особенно нуждаются в переливании крови. Кроме того, впереди длинные новогодние выходные. Станция старается заготовить компоненты крови с учётом этих дней, то есть с запасом, - отметили на станции и обратились к жителям. - Мы просим жителей Челябинской области совершить предновогоднее чудо, спасти чью-то жизнь, поделившись своей кровью».

Сдать кровь может любой здоровый житель Челябинской области в возрасте от 18 лет, если его вес больше 50 килограммов.

Южноуральцев ждут с восьми до 12 часов по будням в региональных подразделениях ЧОСПК в городах Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Сатке, Южноуральске. С собой необходимо взять паспорт.

Донорам будет предоставлена компенсационная выплата на питание (612,5 рублей), справка для предоставления работодателем двух дней отдыха (в день донации и дополнительный день после этого).

Отделения ЧОСПК

Челябинская областная станция переливания крови или её отделения расположены по адресам:

- Челябинск, ул. Воровского, 68, +7 (351) 232-78-89

- Магнитогорск, пр-т. К. Маркса, 160, +7 (3519) 34-52-13

- Златоуст, пр-т Гагарина, 8 линия, 4, +7 (3513) 65-32-33

- Миасс, пр-т Автозаводцев, 36, +7 (3513) 57-07-95

- Сатка, ул. Куйбышева, 15, +7 (3516) 13-33-44

- Южноуральск, ул. Строителей, 21, +7 (951) 789-97-03.

Предновогодние донорские акции

Декабрь будет насыщен событиями для всех желающих сделать доброе дело.

4 декабря - Рабочая суббота во всех подразделениях ГБУЗ «ЧОСПК».

6 декабря – Акция «Корпоративное донорство» ПАО Челябинского Металлургического комбината, Дворец Культуры (г. Челябинск, ул. Ярослава Гашека, 1).

7 декабря - ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум».

- г. Чебаркуль (Миасское отделение), ГБУЗ «Обл.больница г. Чебаркуль» (ул.Крылова, 83)

8 декабря - Донорская акция для студентов и сотрудников ЧелГУ.

9 декабря - Еткульский МР, Дом культуры (с. Еткуль, ул. Ленина, 37).

10 декабря - Донорская акция для студентов и сотрудников ЮУрГУ

13 декабря - с. Кунашак, ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак» (ул. Больничная,1).

14 декабря - Акция «Корпоративное донорство» ПОА «ЧКПЗ».

15 декабря - Акция «Корпоративное донорство» ОА «ЧРЗ «Полет».

- г. Куса (Златоустовское отделение), Районный культурно-досуговый центр им. Н.Г. Барабанова (ул. Бубнова, 4).

16 декабря - г. Копейск, Дворец творчества детей и молодежи (ул. Ленина, 48).

17 декабря - Сосновский район, с. Долгодеревенское, ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское» (ул. Ленина, 52).

22 декабря - Акция «Корпоративное донорство», Главное управление МЧС России по Челябинской области.

23 декабря - г. Еманжелинск, ГБУЗ «ГБ № 1» (ул. Титова, 1).

24 декабря - Красноармейский МР, с. Миасское, ГБУЗ «Районная больница с. Миасское» (ул. Центральная, 21).

27 декабря - Акция «Корпоративное донорство», ПОА «ЧТПЗ».

28 декабря - Акция «Корпоративное донорство», Росгвардия.

Более подробную информацию дадут наши врачи-трансфузиологи: тел. +7 (351) 232-78-89, +7 (351) 232-78-88