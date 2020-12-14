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В понедельник вечером – затмение солнца, ночью во вторник – звездопад и Новолуние

В понедельник, 14 декабря 2020 года, вечером произойдет полное затмение Солнца, а в ночь на вторник - красивый и мощный звездопад года.

Как сообщает московский планетарий, затмения Солнца происходят в новолуния, когда Солнце, Луна и Земля располагаются на одной прямой. Сегодня и завтра – новолуние.

Полная фаза затмения продлится 130 секунд и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили (Чилийский Озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии).

Максимальная фаза затмения ожидается в 19:00-19:25 по московскому времени, в зависимости от места наблюдений в Южной Америке.

Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке. Никакие фазы этого затмения не будут видны с территории России.

«В момент полной фазы затмения можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца, которая вспыхнет как лучистый ореол вокруг полностью закрытого Луной диска Солнца, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца», - отмечают в планетарии.

Московский Планетарий 14 декабря на своем YouTube-канале проведет бесплатную онлайн-трансляцию полного Солнечного затмения с комментарием ученого, специалиста по редким небесным явлениям – Олега Угольникова.

Как сообщает Московский планетарий, в ночь с 14 на 15 декабря ожидается звездопад из созвездия Близнецы. Прогнозируется до 120 метеоров в час. Луна находится в фазе новолуния и не помешает наблюдать метеоры. Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России.

Геминиды - это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству «падающих звезд» все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.

В 2020 году условия наблюдения Геминид – благоприятны.

Еще ряд важных астрономических событий ожидается 21 декабря: наступит астрономическая зима, редчайшее соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна (в последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад и звездопад из созвездия Малая Медведица – пик метеорного потока Урсиды.

Всего в 2020 году было шесть затмений – два солнечных (кольцеобразное и полное) и четыре лунных (все полутеневые). Первое солнечное затмение было 21 июня 2020 года (он было кольцеобразным), второе – полное затмение - 14 декабря.

Лунные затмения происходили 10 января (это было самое глубокое полутеневое затмение года), пятого июня (полутеневое затмение), пятого июля (полутеневое) и 30 ноября (полутеневое).