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В пятницу стартовал основной этап ЕГЭ

Общество
Сегодня, 10:08
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, третьего июля, стартует основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Сегодня четыре тысячи одиннадцатиклассников Челябинской области проверят свои знания по географии, литературе, а также информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). В этом году ЕГЭ будет проводиться в новых условиях с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты на основе рекомендаций, разработанных Рособрнадзором.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве образования и науки области, самым многочисленным экзаменом будет информатика и ИКТ. Этот экзамен планируют сдавать 2 тысячи 632 одиннадцатиклассников области, что на 250 человек больше по сравнению с прошлым годом. На экзамен по литературе зарегистрировались 1 тысяча 115 человек (на 7 человек больше, чем в прошлом году). Свои знания по географии проверят 257 выпускников (на 54 человека меньше).

Сегодня будут работать 60 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе образовательных организаций и три ППЭ на дому.

Как рассказала начальник Управления общего образования минобра региона Елена Тюрина, каждый ППЭ оснащен необходимым оборудованием для обеззараживания воздуха. Участникам измеряют температуру на входе, обеспечивают средствами индивидуальной защиты. В аудиториях рассаживают с учетом социальной дистанции.

Экзамены начались в 10 часов утра. Продолжительность ЕГЭ по географии составляет три часа, экзамены по литературе и информатике и ИКТ продлятся 3 часа 55 минут.

Участникам ЕГЭ по географии предстоит выполнить 27 заданий с кратким ответом и 7 заданий – с развернутым. ЕГЭ по литературе состоит из двух частей. В первой содержится 16 заданий:12 - с кратким ответом и 4 – с развёрнутым. Вторая часть - сочинение на одну из 4 предложенных литературных тем.

Контрольный измерительный материал (КИМ) по информатике и ИКТ состоит из двух частей: первая - 23 задания с кратким ответом, вторая - четыре задания с развернутым ответом.

В 2020 году в Челябинской области на участие в ЕГЭ зарегистрировались более 16 тысяч человек. Самым многочисленными экзаменами традиционно будут русский язык (15 тысяч 700), который намечен на 6 и 7 июля, и ЕГЭ по профильной математике (9 тысяч 10 человек), котоый состоится 10 июля. Экзамен по математике базового уровня отменен.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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