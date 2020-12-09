В Челябинской области от бешенства умерли две лисы и собака

АО «Златмаш» экономит тепло для людей – жители замерзают и готовы к решительным действиям

В шести муниципалитетах Челябинской области заменили котельные

В этом году в шести районах Челябинской области старые котельные заменили на новые. В перечень на реконструкцию включили еще 47 неэффективных источников теплоснабжения, на которые необходимо привлечь инвестиций на 1,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

В первом квартале этого года котельные заменили в поселке Просторный в Агаповском районе и в городе Карталы. В новом отопительном сезоне запустили в работу котельные в селе Русская Теча в Красноармейском районе, в Саткинском районе и в поселке Станционный в Троицке. В поселке Нижний Уфалей установка практически завершена, там ведутся пуско-наладочные работы.

«С учетом этих шести котельных всего с 2011 по 2020 годы в регионе реконструировано и заменено 199 неэффективных котельных, - сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин. - Впервые в сфере ЖКХ реализован инвестиционный проект по замене четырех неэффективных котельных объектами когенерации (процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии, - прим.автора). Общий объем инвестиций в коммунальную энергетику области превысил 4,8 млрд. рублей».

В 2021 году Фонд содействия реформирования ЖКХ выделит средства на строительство газовой котельной в поселке Энергетиков в Троицке.

«Необходимость строительства нового источника теплоснабжения возникла в связи с планируемым выводом из эксплуатации оборудования филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкой ГРЭС», - уточнили в пресс-службе.

В Златоусте в следующем году по итогам конкурса планируют заключить концессионное соглашение на строительство трех газовых котельных мощностью 7, 17 и 70 МВт. После этого концессионер приступит к возведению объектов.