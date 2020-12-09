В шести муниципалитетах Челябинской области заменили котельные

В этом году в шести районах Челябинской области старые котельные заменили на новые. В перечень на реконструкцию включили еще 47 неэффективных источников теплоснабжения, на которые необходимо привлечь инвестиций на 1,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.
В первом квартале этого года котельные заменили в поселке Просторный в Агаповском районе и в городе Карталы. В новом отопительном сезоне запустили в работу котельные в селе Русская Теча в Красноармейском районе, в Саткинском районе и в поселке Станционный в Троицке. В поселке Нижний Уфалей установка практически завершена, там ведутся пуско-наладочные работы.
«С учетом этих шести котельных всего с 2011 по 2020 годы в регионе реконструировано и заменено 199 неэффективных котельных, - сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин. - Впервые в сфере ЖКХ реализован инвестиционный проект по замене четырех неэффективных котельных объектами когенерации (процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии, - прим.автора). Общий объем инвестиций в коммунальную энергетику области превысил 4,8 млрд. рублей».
В 2021 году Фонд содействия реформирования ЖКХ выделит средства на строительство газовой котельной в поселке Энергетиков в Троицке.
«Необходимость строительства нового источника теплоснабжения возникла в связи с планируемым выводом из эксплуатации оборудования филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкой ГРЭС», - уточнили в пресс-службе.
В Златоусте в следующем году по итогам конкурса планируют заключить концессионное соглашение на строительство трех газовых котельных мощностью 7, 17 и 70 МВт. После этого концессионер приступит к возведению объектов.