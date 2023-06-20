В школах Челябинской области создадут открытую систему по качеству питания учеников

В школах Челябинской области планируется создавать открытую информационную систему по качеству питания учеников, чтобы получать обратную связь от детей и их родителей. При подготовке к новому учебному году будут учтены также и поступавшие в течение завершившегося года жалобы. Об этих планах рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем телеграм-канале.

По ее словам, в 2022-2023 учебном году сократилось число жалоба на школьные обеды со стороны учеников и родителей, но претензии к качеству школьного питания еще остаются.

«Более 40% от общего числа жалоб приходится на холодное питание. Также числу жалоб относятся малое количество времени на прием пищи и большое число людей в столовой.», - отметила первый вице-губернатора и добавила, что эти факты нужно учитывать при подготовке к новому учебному году.

Она напомнила, что в соответствии с федеральным законом, школы обязаны размещать на своих официальных сайтах информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню. Но пока нет единого перечня информации для размещения. Ответственным ведомствам предстоит ее подготовить. «Это нужно, чтобы родители четко понимали, чем и за какую стоимость кормят их детей, кому положено льготное питание, кто поставляет продукты для приготовления обедов и прочее», - пояснила Гехт.

По ее мнению, в школах также «необходимо создавать открытую информационную систему, которая позволяла бы получать обратную связь и от детей, и от их родителей в части качества школьного питания».

Ирина Гехт попросила родителей проявлять активность: при поступлении жалобы на питание детей, обязательно самим посещать школьную столовую и лично проверять, как и чем кормят детей.