19.09.2022
В школе Коркинского района открылось молодежное кафе
19.09.2022
Представитель ММК рассказала об инвестициях комбината в развитие Магнитки бизнес-сообществу страны
19.09.2022
Челябинец оштрафован за дискредитацию российской армии
19.09.2022
Суд отказался отпускать из-под стражи гендиректора компании «Медсервис-регион»
19.09.2022
Фестиваль джаза соберет в Челябинске лучших органистов и презентует почтовую открытку 16+
19.09.2022
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» не смог выйти из СИЗО
В школе Коркинского района открылось молодежное кафе
01.09.2022
Губернатор Текслер с супругой проводили сына-четвероклассника в школу
01.09.2022
Владислав Макаров и Виталий Паутов поздравили юных новосинеглазовцев с Днем знаний
01.09.2022
Путин потребовал выявить виноватых в срыве сроков завершения ремонта школ
31.08.2022
Школы Челябинской области укомплектованы кадрами на 95%
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022