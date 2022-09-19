В школе Коркинского района открылось молодежное кафе

В средней школе № 28 поселка Первомайский (Коркинский муниципальный район, Челябинская область) после реконструкции открылась школьная столовая, которая по своему внешнему виду напоминает современное молодежное кафе.

Напомним, в апреле 2022 года инициативная группа школьников Коркинского муниципального района подготовила проект «Школьное кафе» для конкурса социальных проектов Русской медной компании «Измени свой город к лучшему».

Автор основательно изучила мнения учащихся об интерьере столовой и предложила идеи дизайна кафе с яркими рисунками на стенах, необычной мебелью, рулонными шторами и мотивирующими плакатами.

Как призналась на церемонии открытия вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, проект сразу понравился членам конкурсной комиссии своей новизной, свежестью, изяществом.

«Проект школьного кафе мне сразу запомнился, он очень творческий, такой лёгкий и такой нужный. Подсказывайте нам взрослым очевидные вещи, и правьте действительность под себя», – обратилась к школьникам Анна Шабарова.

На реализацию проекта РМК выделила грант в размере 670 тысяч рублей. На эту сумму были приобретены краски, колер.

В реализации проекта приняли участие учителя, школьники и их родители. Стены выкрасили в жемчужно-белый цвет, разработали трафареты, с помощью которых украсили помещение рисунками вилок, ложек, фруктов и овощей.

На средства компании были также приобретены белые столы и яркие пластиковые стулья современного дизайна, красочные постеры о здоровом питании, новые потолочные светильники.

Столовая преобразилась и стала главным местом притяжения всех школьников. По словам учеников, сюда сейчас приходят не только пообедать, но и просто пообщаться с друзьями.

«Школьное кафе превзошло наши ожидания. Всё сделано своими руками, качественно, с любовью. Теперь здесь стало уютно и комфортно» , подчеркнула Анна Щабарова и призвала школьников обязательно участвовать в конкурсе в следующем году, подсказывать новые интересные идеи.

Глава района Наталья Лощинина пообещала, что районные власти постараются максимально поддерживать учебные учреждения. Только на школу №28 по проекту «Инициативное бюджетирование» в этом году было направлено более девяти миллионов рублей на ремонт кровли, чтобы вам было комфортно учиться.

Школьники исполнили для гостей музыкально-литературную композицию, в которой с юмором рассказали, насколько приятнее и полезнее для здоровья питаться в обновленной столовой.