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В сквер на площади Революции Челябинска вернулись светящиеся качели

В сквер на площади Революции Челябинска вернулись светящиеся качели-балансиры, которые снова радуют горожан своим нарядным, праздничным видом.

Как напоминают в администрации Советского района южноуральской столицы, световые арт-объекты украсили общественное пространство в самом сердце города в декабре 2020-го года.

Однако позже качели пришлось демонтировать, так они оказались не без изъяна (дефекты обнаружились при эксплуатации). Районные власти вернули сверкающие конструкции заводу-изготовителю.

На прошлой неделе в сквере на площади Революции установили новые качели-балансиры, произведенные из композитных материалов. В администрации Советского района отмечают, что эти конструкции прочнее и безопаснее своих предшественников