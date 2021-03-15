В сквер на площади Революции Челябинска вернулись светящиеся качели-балансиры, которые снова радуют горожан своим нарядным, праздничным видом.
Как напоминают в администрации Советского района южноуральской столицы, световые арт-объекты украсили общественное пространство в самом сердце города в декабре 2020-го года.
Однако позже качели пришлось демонтировать, так они оказались не без изъяна (дефекты обнаружились при эксплуатации). Районные власти вернули сверкающие конструкции заводу-изготовителю.
На прошлой неделе в сквере на площади Революции установили новые качели-балансиры, произведенные из композитных материалов. В администрации Советского района отмечают, что эти конструкции прочнее и безопаснее своих предшественников