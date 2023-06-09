В Снежинске установлена мемориальная доска герою-фронтовику Виктору Самойлину

В Снежинске (Челябинская область) сегодня, девятого июня, по инициативе регионального управления ФСБ России и решению городского Собрания депутатов на фасаде дома №18 по проспекту Мира установлена мемориальная доска Герою Российской Федерации Виктору Самойлину.

Виктор Васильевич – фронтовик, старший оперуполномоченный УКГБ при СМ СССР в Челябинске-50 (Снежинск), Почетный гражданин Снежинска, лауреат форума «Общественное признание».

Родился 17 сентября 1924 года в городе Касли Челябинской губернии. После окончания Таллинского военно-пехотного училища был направлен в 600 стрелковый полк 147-й стрелковой дивизии 27-й Армии 1-го Украинского фронта командиром батареи 120-миллиметровых минометов, затем командиром батареи 45 мм пушек. Участвовал в составе советских войск в освобождении городов Житомира, Бердичева, Брусилова, Коростеня, Станислава, а также Польши, Германии, Чехословакии.

В начале февраля 45-го войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Одер и стали готовиться к освобождению Селезского угольно-промышленного района Германии - 147-я стрелковая дивизия одна из первых вышла к реке Нейсе.

«22 февраля мы остановились в тридцати метрах от реки и заняли оборону, – рассказывал фронтовик. - При форсировании Нейсе командир батареи 120-миллиметровых миномётов был ранен».

Самойлин принял командование на себя. В этот день противник предпринял ряд яростных контратак с превосходящими силами пехоты и танков. В это время лейтенант находился в боевых порядках и корректировал огонь минометов, находившихся на противоположном берегу реки, и отражал из пулемета атаки немцев. В этом неравном бою были убиты многие из командиров стрелковых подразделений.

В последующие дни напряженность боев не снижалась. Как отмечают в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, 24 февраля противник намного превосходящими силами, при поддержке танков, в ночное время перешел в наступление, стараясь отбросить за реку группу советских бойцов. Силы иссякли. Немцы, несмотря на ружейно-пулеметный огонь, подошли вплотную к нашим позициям. Тогда лейтенант Самойлин поднялся в атаку и увлек воинов за собой. За ним пошли пехота и артиллеристы. Противник дрогнул и отступил, оставив на поле боя около 1500 убитых и раненых солдат. Будучи контуженным, Виктор Васильевич не покинул поля боя, продолжал оставаться на огневой позиции.

За отличные боевые действия и проявленные при этом доблесть и мужество командир минометного взвода лейтенант Самойлин был представлен к званию Героя Советского Союза. В последующих боях на территории фашистской Германии в апреле 45-го Виктор Самойлин был ранен. Месяц отлежал в армейском госпитале.

«Первого мая 45-го все слушали репродуктор, – вспоминал ветеран. - И как сейчас помню, Левитан объявил: «На Красной площади парад закончен, но далеко на Западе идут ожесточенные бои». В тот момент я заплакал, да и сейчас, когда вспоминаю тот день, не могу сдержать слез». А четвертого мая под расписку он вообще покинул с друзьями госпиталь - догонять свой полк…

По-настоящему однополчане Виктора Васильевича отпраздновали Победу только в конце мая 1945-го в Чехословакии. Затем было долгое возвращение домой. Лишь только в 1948 году после демобилизации Виктор Самойлин вернулся в Касли.

Золотую звезду Героя он все же получил спустя 50 лет. Указом президиума Верховного Совета СССР от 17.03.1995 №135 ему присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда».

По окончании службы в органах государственной безопасности подполковник в отставке Виктор Самойлин с 1967-го по 1986 год работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте приборостроения (ныне Российский Федеральный ядерной центр – ВНИИ технической физики в городе Снежинске Челябинской области). Умер 11 мая 2011 года.

В музее УФСБ России по Челябинской области существует экспозиция, посвященная Виктору Самойлину. Сотрудники управления и ветераны органов безопасности гордятся тем, что среди них жил и трудился этот замечательный человек.