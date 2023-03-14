14.03.2023
ВТБ выяснил, кто на Урале чаще открывает вклады
14.03.2023
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон
14.03.2023
Движение на автодороге Миасс-Златоуст восстановлено
14.03.2023
В отношении начальника одного из отделов «Новатэк – АЗК» возбуждено уголовное дело.
14.03.2023
«Южноуральский лед» объединил сотни любителей зимней рыбалки
14.03.2023
«Я БЫЛА ЕГО ПЕРВОЙ ЛЮБОВЬЮ…»
В Сосновском районе без крова осталась семья с четырьмя детьми, погорельцам нужна помощь
29.12.2021
Упрощен порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей
29.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
21.09.2021
В Челябинской области устранят разрыв в предоставлении выплат многодетным
12.11.2018
Многодетные семьи из Челябинска начали обращаться за получением социальной выплаты взамен бесплатного земельного участка
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023