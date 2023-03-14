В Сосновском районе без крова осталась семья с четырьмя детьми, погорельцам нужна помощь

В Сосновском районе Челябинской области в праздничный день, восьмого марта, без крова осталась многодетная семья: мама, папа и четверо детей (два сына и две дочки) – их дом, находившийся в ипотеке, сгорел.

К счастью, никто из членов семьи при пожаре не пострадал, однако имущества семья лишилась, и теперь погорельцев из села Большое Баландино поддерживают, как могут, знакомые и незнакомые люди, откликнувшиеся на призыв о помощи.

«У семьи Валерия и Ольги Ю. сгорело все: документы, карты, телефоны, машина. Сами успели выскочить. Нужна любая помощь, а также стройматериалы», - такой пост был опубликован в группе «Долгодеревенское и Сосновский район» в ВКонтакте в день пожара.

И помощь пошла (никто не отменял и «сарафанного радио»). Земляки-южноуральцы поддерживают семью и словом, и делом, отвозят вещи, одежду, обувь, продукты, предлагают мебель. Все единодушно заявляют: главное – живы остались, все остальное поправимо.

О том, что еще нужно погорельцам из Большого Баландино, можно узнать напрямую у них самих, телефоны указаны здесь.

Призыв о помощи в своем сообществе в ВКонтакте опубликовал и Красноармейский район, подробно указав размеры одежды и обуви членов семьи. Также здесь говорится, что пострадавшим от пожара нужны постельное белье, полотенца, подушки, школьные принадлежности.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о пожаре в Большом Баландино поступило в 02.27 восьмого марта. Ликвидирован пожар был в 05.54. С огнем, поглотившим жилой дом, боролись 15 огнеборцев и четыре единицы техники.