В структуре правительства Челябинской области создано новое управление

В структуре исполнительных органов власти Челябинской области пополнение – создано Главное управление государственного строительного надзора.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 25 августа 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю: образовать Главное управление государственного строительного надзора Челябинской области», - говорится в документе.

Новой структуре передается часть полномочий министерства строительства региона, в частности госнадзор, предусмотренный Градостроительным кодексом, контроль в области долевого строительства многоквартирных домов, а также за деятельность жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства дома.