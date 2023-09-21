Возбуждены уголовные дела в отношении замначальника Госстройнадзора в Челябинской области за взятки

В Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении заместителя начальника I территориального отдела управления регионального государственного строительного надзора минстроя региона Кирилла Манаенкова за получение взяток, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Ему предъявлено обвинение в неоднократном совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, Кирилл Манаенков, являясь должностным лицом, неоднократно получал от бизнесмена (директора ООО) взятки в денежном виде. За это он не проводил региональный гостройнадзор на объекте капитального строительства и не препятствовал принятию работ по контракту.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Напомним, Кирилл Манаенков был задержан 20 сентября 2023 года сотрудниками регионального УФСБ.