Отставка в минстрое Челябинской области

Ильгам Мусин покидает пост заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, проработав в должности чуть больше года. Он возглавит Южно-Уральскую корпорацию жилищного строительства и ипотеки, принадлежащую региональному правительству.

Постановление об отставке подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Мусина Ильгама Зуфаровича от замещаемой должности заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области с четвертого октября 2023 года по инициативе гражданского служащего…», - говорится в документе.

Ильгам Мусин работал заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области с июня 2022 года и до четвертого октября 2023 года.

Ранее в правительстве области подтвердили, что Ильгам Мусин возглавит АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки“» (ЮУ КСЖИ).

Напомним, министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области возглавляет Юлий Элбакидзе (со второго января 2021 года – и.о. министра, с первого апреля 2021 года – министр). Первый заместитель министра - Людмила Алпатова (с июня 2021 года по 15 февраля 2023 года исполняла обязанности первого замминистра на время расследования уголовного делав отношении первого зама Ивана Белавкина, в феврале 2023 года губернатор подписал постановление о возложении на Алпатову обязанностей первого замминистра, а седьмого июля 2023 года – постановление о назначении первым замом). В январе 2023 года заместителем министра - начальником управления регионального минстроя назначена Ирина Балашова.

ДЛЯ СПРАВКИ

Ильгам Зуфарович Мусин начал трудовой путь рабочим строителем в 1991 году, занимал должности инженера и менеджера в торговой структуре. В 2013 пришел на работу в муниципалитет Магнитогорска, где прошел путь от ведущего инженера до директора Управления капитального строительства города. С 2021 работал начальником управления капитального строительства Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В июле 2021 года назначен директором областного государственного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой» (подведомственно минстрою).

С июня 2022 года и до четвертого октября 2023 года работал заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.