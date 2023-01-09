В связи с сильными морозами отменены часть автобусных рейсов

В связи с аномально низкой температурой воздуха в Челябинской области отменены часть автобусных междугородних или межмуниципальных рейсов.

«В связи со сложившейся неблагоприятной метеорологической обстановкой (аномальными холодами) девятого января 2023 года были отменены 15 рейсов», - сообщается на сайте автовокзалов.

Отменены рейсы из Челябинска в Курган (6.55), Рудный (7:45 и в 17:21), Куртамыш (8:44 и в 14:45), Уфу (9:29), Нязепетровск (10:20 и в 10:58), Златоуст (10:35, 11:30 и в 12:03), Увильды (11:25), Карабаш (13:03), Каракульское (16:59), а также из Екатеринбурга в Костанай (02.05) и из Костаная в Екатеринбург (20:20).

Пассажиров просят уточнять расписание перевозок на сайте.

Кроме того, можно посмотреть удобное расписание пригородных железнодорожных поездов на сайте РЖД.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в минувшие сутки в отдельных районах области отмечалась слабая метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха была ночью минус 26-34 градуса. Синоптики предупреждают, что по 10 января по всей территории Челябинской области, в 11 и 12 января местами, ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. В отдельных районах сильный мороз – до минус 40 градусов и ниже. Госавтоинспекция и миндортранса региона рекомендуют жителям по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.